Tandil va por un nuevo récord

3 de Noviembre de 2025 11:50hs

La ciudad de Tandil se prepara para un nuevo desafío: intentarán elaborar el salame con Denominación de Origen Protegida más largo del mundo. “Queremos recuperar el récord que hoy tiene San Andrés de Giles”, anticipó Juana Echezarreta, presidenta del Consejo de la D.O.T. Salame de Tandil.

La iniciativa nació hace varios años como una propuesta dentro del tradicional Festival de la Sierra, y con el tiempo se convirtió en un ícono tandilense. “Empezamos con pocos metros, y cuando Tandil cumplió 200 años logramos superar los 200 metros”, recordó Echezarreta.

El último récord local alcanzó los 469 metros, y este año buscarán superar los 470 durante la fiesta que se realizará el 8 y 9 de noviembre.

El salame de Tandil tiene la particularidad de ser picado grueso, una receta tradicional anterior a las tecnologías de picado. El clima frío y las heladas de la zona también favorecen el secado natural, un rasgo que distingue al producto.