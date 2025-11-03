Río Negro presentó sus atractivos en Córdoba

En el marco de la visita a Córdoba para participar en el Workshop Turístico de la ACAV, la Agencia de Turismo Río Negro, con Diego Piquín como máximo exponente, presentó la oferta turística de Río Negro de cara a la próxima temporada estival. El funcionario destacó que “vinimos a Córdoba para mostrarles la propuesta turística no sólo para el verano sino también para las distintas temporadas del año”.

3 de Noviembre de 2025 14:56hs

Por Ricardo Seronero

El Director Ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, agregó que “lo que tenemos para ofrecer siempre es la garantía de unas buenas vacaciones. La estadía en Río Negro va a ser muy disfrutada porque tenemos propuestas muy lindas tanto para las familias, como para los jóvenes y la tercera edad, así como también una oferta que se amolda a todo tipo de presupuesto”.

Piquín destacó también que “la provincia es garantía de una excelente experiencia, elijan la región que elijan garantizamos que van a pasarla bien, se van a divertir, lo van a disfrutar y lo más importante es que van a querer volver a conocer más año tras año”.

De esta manera Río Negro continúa difundiendo sus atractivos en los distintos puntos del país, apuntando especialmente a públicos y mercados estratégicos como es Córdoba y próximamente sumará la presencia en nuevos Workshops en Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok