Quedó inaugurado el Mirador Obelisco, un novedoso atractivo turístico en Buenos Aires

3 de Noviembre de 2025 14:49hs

Por Ricardo Seronero

Este sábado 1 de noviembre quedó inaugurado el Mirador Obelisco, una nueva experiencia turística en Buenos Aires que cambiará la manera de apreciar los paisajes porteños. Se trata de una experiencia donde, a través de turnos rotativos de 15 minutos, se puede disfrutar de una vista sin precedentes del centro porteño-

Una vez en la cúspide, las cuatro ventanas del mirador ofrecen una perspectiva completa del cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes. Desde allí, se puede apreciar el gran trayecto de la avenida más ancha del mundo, el frente del icónico Teatro Colón y la cúpula del Congreso nacional, entre otros grandes atractivos del destino.

Además, la experiencia integra contenido cultural y patrimonial, y una base operativa al servicio de vecinos y turistas. Cabe destacar que todas las obras se realizaron preservando la estructura original del Obelisco, lo que garantiza su protección como Monumento Histórico Nacional.

En agosto, el Gobierno porteño adjudicó la licitación para la prestación de los servicios del Mirador Obelisco a la Unión Transitoria Autotransporte Andesmar. La concesión fue otorgada por un plazo de cinco años, con un canon mensual que le permitirá a la Ciudad recuperar la inversión realizada para el proyecto.

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una gran agenda de espectáculos musicales y culturales.

Para mayor información: web miradorobelisco.com.ar



