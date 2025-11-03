Prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio

Laurta permanece detenido en el penal de Cruz del Eje por este caso, aunque ya enfrentaba previamente una medida de 120 días de prisión preventiva por el asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio en Entre Ríos.

3 de Noviembre de 2025 16:46hs

La Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva contra Pablo Laurta, acusado de cometer un doble femicidio que cobró la vida de su exesposa Luna Giardina, de 26 años, y su exsuegra Mariel Zamudio, de 54. La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno lo señala como posible autor de los crímenes bajo las imputaciones de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en el caso de Giardina, y homicidio agravado por alevosía y violencia de género en el de Zamudio.

Laurta permanece detenido en el penal de Cruz del Eje por este caso, aunque ya enfrentaba previamente una medida de 120 días de prisión preventiva por el asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio en Concordia, Entre Ríos. Según la investigación, Laurta había contratado al conductor para realizar un viaje a la provincia de Santa Fe; sin embargo, en días recientes se localizaron restos humanos que están siendo analizados para determinar si corresponden al trabajador.

El acusado fue capturado el 12 de octubre en la localidad de Gualeguaychú mientras intentaba cruzar hacia Uruguay junto a su hijo menor. Aunque fue citado días atrás para una indagatoria en los tribunales de Córdoba, se limitó a mencionar demandas previas en su contra, eludiendo responder preguntas. Este traslado marcó uno de los últimos movimientos judiciales significativos respecto a las acusaciones.

A solicitud de la defensora oficial Alfonsina Muñiz, la audiencia se desarrolló presencialmente en lugar del formato virtual inicialmente pautado. Con la aprobación de la Justicia provincial, Laurta fue llevado a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y, posteriormente, regresado al penal de Cruz del Eje para continuar con su encarcelamiento.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app