Mundial sub17: en el debut, Argentina arrancó ganando, remontó un 1-2 venció a Bélgica 3-2

El ingreso de Felipe Esquivel resultó crucial para el cambio del rumbo del partido, que se enderezó con el empate de Jainikoski a los 23 del ST. Esquivel desniveló para la albiceleste, tras una asistencia de Jainikoski.

3 de Noviembre de 2025 16:20hs

La Selección Sub 17 de Argentina arrancó su participación en el Mundial de Catar con un triunfo por 3-2 frente a Bélgica. El partido, que abrió las acciones del Grupo D, se disputó en la cancha dos del complejo Aspire Zone de Doha.

En el inicio, mientras Bélgica buscaba generar peligro con incursiones por las bandas, el equipo dirigido por Diego Placente intentó hacerse fuerte en la zona media y generar juego centralizado para conectar a su delantero Thomas De Martis. La primera acción clara llegó recién a los 24 minutos, cuando Uriel Ojeda probó desde fuera del área, aunque sin mayores complicaciones para el arquero rival, Brughmans.

El marcador se rompió a los 35 minutos, con Ramiro Tulian aprovechando un centro dentro del área y definiendo con precisión para colocar el 1-0 a favor de la albiceleste. Sin embargo, antes del descanso, Bélgica reaccionó con el gol de Arthur De Kimpe, quien capitalizó un error defensivo argentino y empató con un disparo cruzado. Ya en el segundo tiempo, los europeos dieron vuelta el marcador a través de Stan Naert tras un fallo en la salida de Argentina, lo que obligó a Placente a reconfigurar el esquema. El ingreso de Felipe Esquivel resultó crucial para el cambio del rumbo del partido.

Con los ajustes realizados por el entrenador argentino, el equipo recuperó la iniciativa. A los 68 minutos, Facundo Jainikoski selló el empate aprovechando una asistencia desde la izquierda de Gastón Bouhier. Apenas tres minutos después, el propio Jainikoski lideró otra jugada peligrosa, enviando un pase que Esquivel convirtió en el gol definitivo.

En los minutos finales, Argentina aguantó los intentos belgas, incluyendo un remate de René Mitongo que pasó cerca del palo defendido por Alber Castelau. Este valioso triunfo deja a los de Placente con una posición favorable en el grupo, donde enfrentarán a Túnez y Fiyi en los próximos días.