La recaudación fiscal cayó otro 3,5% en términos reales durante octubre

En septiembre, la recaudación total había caído 8,8% real. Esto obliga al ministro de Economía, Luis Caputo, a ajustar todavía más para alcanzar un 1,6% del PBI de superávit en 2025.

3 de Noviembre de 2025 17:19hs

La recaudación nacional de impuestos registró un descenso del 3,5% en términos reales durante octubre, alcanzando un total de $17,1 billones. Este retroceso ocurre en un contexto económico desafiante, obligando al ministro de Economía, Luis Caputo, a profundizar los esfuerzos fiscales para lograr el superávit del 1,6% del PBI acordado con el Fondo Monetario Internacional. En septiembre, la recaudación total había caído 8,8% real. La caída también refleja el agotamiento del efecto del Impuesto PAÍS, cuya contribución fue clave en periodos anteriores.

Los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revelan una leve mejora en la coparticipación neta, con un crecimiento interanual del 1,5% en términos reales. Este incremento respondió principalmente al aumento conjunto del IVA y el Impuesto a las Ganancias, que avanzaron un 4,8% interanual en cifras reales. Sin embargo, las bajas en los impuestos internos (-6,6%) y la ausencia de ingresos extraordinarios por el blanqueo, que influyó positivamente en octubre de 2024, limitaron significativamente los resultados generales de la coparticipación.

En cuanto a los envíos a las provincias, estos totalizaron $5,485 billones, con un crecimiento del 1% interanual real. Dentro del desglose, se destaca el incremento del Impuesto a las Ganancias (+12%) y la estabilidad relativa del IVA. No obstante, el desplome del rubro Otros Impuestos Coparticipables (-94%) incidió negativamente en el balance general. A ello se suma la caída del 70% real en el Impuesto a los Bienes Personales, consecuencia directa de los pagos concentrados bajo el Régimen Especial de Ingreso Anticipado (REIBP) en 2024.

Por otro lado, los derechos de exportación también mostraron signos de deterioro debido a una menor liquidación de comercio exterior en octubre, influenciada por adelantos realizados en septiembre por el sector agroindustrial. Mientras que las transferencias automáticas nacionales acumularon un total de $49,28 billones en los primeros diez meses del año —con un crecimiento real de 2,2%—, este aumento respondió más a la compensación por el Consenso Fiscal (+82,5%) que a una mejora sustancial de otros componentes.