Extraditarán a Fred Machado a EE. UU. este miércoles

3 de Noviembre de 2025 16:27hs

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y con vínculos a la figura política de José Luis Espert, será extraditado esta semana hacia Texas, Estados Unidos. La Corte Suprema autorizó la medida el pasado 14 de octubre, y el Poder Ejecutivo firmó la orden ese mismo día. Desde el domingo, Machado permanece en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires bajo custodia, mientras se organiza el operativo a cargo de los U.S. Marshals para su traslado. Está previsto que parta el miércoles 5 de noviembre en un vuelo programado de United Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Machado fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén tras una alerta roja emitida por Interpol. En los años posteriores, estuvo bajo prisión domiciliaria hasta que el juez federal Gustavo Villanueva dictaminó su traslado a una dependencia policial el pasado 8 de octubre, alegando múltiples violaciones a las condiciones impuestas. El caso adquiere mayor notoriedad debido a una denuncia que expuso posibles aportes irregulares durante la campaña presidencial de 2019 de José Luis Espert. Entre otros aspectos, se detectó una transferencia de 200.000 dólares no declarada y un uso recurrente de aeronaves vinculadas al empresario.

José Luis Espert, quien se distanció de las acusaciones, justificó que la suma recibida estaba vinculada a una consultoría minera en Guatemala, bajo el marco del proyecto Minas del Pueblo, una empresa propiedad de Machado. Sin embargo, la repercusión del caso llevó a que Espert renunciara a su candidatura como diputado nacional días antes de las elecciones del 26 de octubre, mientras solicitaba licencia del Congreso hasta diciembre. Paralelamente, el Gobierno nacional avanzó rápidamente con los trámites para concretar la entrega del empresario, activando organismos como la Cancillería y la Jefatura de Gabinete.

Antes de ser extraditado, Machado negó estar involucrado en actividades de narcotráfico y sostuvo que su detención se debió a un mal momento y lugar. Según sus declaraciones, las personas en quienes confió terminaron siendo responsables de sus problemas legales. Aunque afirmó mantener contacto con la fiscalía estadounidense y rechazar cualquier conexión con el tráfico de drogas, será trasladado junto con todo el material incautado previamente, incluyendo teléfonos y documentación relevante para la causa.