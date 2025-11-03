Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas

Antes de vincularse al ámbito estatal, desempeñó funciones como CFO en YPF y otras empresas energéticas, además de acumular experiencia en importantes bancos internacionales, destacó Luis Caputo.

3 de Noviembre de 2025 15:43hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Alejandro Lew asumirá un nuevo cargo en el equipo económico. Lew, quien ya tuvo un paso destacado como director y vicepresidente segundo del Banco Central (BCRA), regresa a la gestión pública con una sólida trayectoria en el sector financiero. Antes de vincularse al ámbito estatal, desempeñó funciones como CFO en YPF y otras empresas energéticas, además de acumular experiencia en importantes bancos internacionales, destacó Caputo en su cuenta de la red social X.

La llegada de Lew al área de Finanzas ocurre luego de varias semanas de incertidumbre y silencio en el Ministerio de Economía, donde se esperaba que la designación fuera definida por presidencia. Inicialmente, se especuló en la Casa Rosada con la posibilidad de que José Luis Daza, actual secretario de Política Económica, asumiera la posición dejada por Quirno. Estas versiones abrieron el debate sobre una eventual unificación de ambas áreas estratégicas.

Sin embargo, Lew regresa tras abandonar recientemente un puesto clave en el BCRA. Su renuncia como director de la entidad, oficializada a fines de julio, permitió a Baltasar Felipe Romero Krause ocupar esa función para completar un mandato que finalizará en septiembre de 2028. La incorporación de Lew refuerza la apuesta por perfiles técnicos con experiencia previa en la actual gestión económica.