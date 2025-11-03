Al menos cuatro heridos por el derrumbe de una torre medieval

La Torre dei Conti, que destaca por sus 30 metros de altura, es un monumento construido en 1203 sobre los restos del Templo de la Paz (construido en el siglo I) y perteneció a la familia Condes de Segni.

3 de Noviembre de 2025 14:41hs

Una sección de la Torre dei Conti, un antiguo monumento medieval situado en pleno centro de Roma, sufrió un colapso este lunes mientras se ejecutaban labores de restauración. El incidente, que ocurrió en las inmediaciones de los Foros Imperiales, dejó un saldo de cuatro heridos y desencadenó un importante despliegue de los equipos de emergencia para atender la situación.

El primer derrumbe se registró alrededor de las 11:20 hora local (7:20 en Argentina), atrapando a varios trabajadores en los andamios. Entre los afectados, uno resultó con heridas graves y fue trasladado a un hospital, mientras que otros tres recibieron atención por lesiones leves. Durante las operaciones de rescate, una segunda caída de escombros complicó las labores aproximadamente una hora y media después, aunque se logró evitar que hubiera nuevos heridos entre los rescatistas.

Al sitio del siniestro acudieron tres unidades de bomberos, que contaron con el apoyo de escaleras mecánicas y equipos especializados. El segundo desplome tuvo lugar cuando se trabajaba para liberar al último operario atrapado. Ante el riesgo de futuros desprendimientos, las autoridades locales decidieron cerrar el área como medida preventiva.

La Torre dei Conti, que destaca por sus 30 metros de altura, es un monumento construido en 1203 sobre los restos del Templo de la Paz (construido por el emperador Vespasiano a fines del siglo I) y perteneció a la familia Condes de Segni. Durante siglos, su estructura sufrió daños significativos por terremotos entre los siglos XIV y XVII. Sin mantenimiento desde 2006, su condición deteriorada motivó la reciente restauración, un esfuerzo que no pudo impedir el desmoronamiento parcial ocurrido en este trágico episodio.