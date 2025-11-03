Aerolíneas Argentinas suma aviones a su flota

Aerolíneas Argentinas informa que incorporó a su flota un nuevo Boeing 737 MAX cero kilómetro, el cual arribó al país en la noche del sábado.

3 de Noviembre de 2025 14:45hs

Por Ricardo Seronero

Se trata del decimocuarto avión de su tipo que se incorpora a Aerolíneas, con matrícula LV-KNP. Asimismo, antes de fin de año se sumará un nuevo avión más a la flota.

Se estima que el LV-KNP estará operativo de cara a la alta temporada de verano una vez que se realice los vuelos de prueba y las revisiones mandatorias, cubriendo rutas nacionales y regionales. Esta incorporación permitirá mejorar la eficiencia y productividad de la compañía, además de contribuir a un mejor resultado económico de las rutas en las que opere.

Los Boeing 737 MAX cuentan con una configuración de 170 asientos (162 en turista y 8 en clase ejecutiva), nuevos motores, nuevos winglets y nuevos sistemas de visualización en cabina. Entre sus principales características se encuentran la alta eficiencia en el consumo de combustible, además de que su diseño y motorización implican una reducción en la huella sonora del 40%. Las emisiones de estos equipos son un 50% menores frente a los límites fijados para los óxidos de nitrógeno (NOx) en la Sexta Reunión del Comité sobre la Protección del Medio Ambiente y la Aviación (CAEP) de la OACI.

En resumen, sus características los convierten en aviones mucho más amigables con el medio ambiente y con costos operativos un 8% más bajos que otros del mismo segmento.

La incorporación de estos aviones forma parte del plan integral de modernización de la flota que la compañía está desarrollando con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros. Esta estrategia permite a Aerolíneas Argentinas fortalecer su posición en el mercado con una mayor oferta de asientos garantizando un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.

