Abuela de Cecilia Strzyzowski: ”Cuando se emborrachaba, César Sena confesaba cómo desaparecían gente2

Según Mercedes, el acusado, en ocasiones en estado de intoxicación, confesaba cómo lograban desaparecer personas, comentarios que la familia inicialmente había interpretado como una exageración para impresionar.

3 de Noviembre de 2025 15:15hs

En el marco de la segunda audiencia del juicio por jurados que determinará responsabilidades en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco, Mercedes, la abuela de la víctima, expresó su angustia al compartir detalles sobre el comportamiento de César Sena, esposo de su nieta y principal acusado como autor del crimen.

"Parecían la pareja perfecta, pero cuando César tomaba algo, contaba cómo hacían desaparecer gente. Nosotros pensábamos que intentaba impresionarnos, pero era verdad", aseguró con visible emoción. Afectada por la pérdida, Mercedes confesó entre lágrimas: “No puedo superarlo, porque ella era mi compañerita”, mientras reclamó justicia deseando que los culpables "se pudran en la cárcel" y pidió al jurado actuar con reflexión para evitar más casos como el de Cecilia.

Por su parte, Gloria Romero, madre de Cecilia, relató durante su declaración cómo comenzaron sus sospechas acerca del asesinato tras intercambiar mensajes con su hija que le resultaron extraños. La mujer recordó una conversación en la que Cecilia supuestamente le mencionaba haber derramado agua sobre su celular: "No era la forma de sonreír de Cecilia", afirmó Romero, convencida de que no era su hija quien escribía esos textos. También destacó como una señal sospechosa el comentario de la joven sobre sentirse impresionada por la herida de un perro, algo inusual considerando el sueño de Cecilia de convertirse en veterinaria y su experiencia asistiendo a procedimientos quirúrgicos.

Asimismo, Romero reveló ciertas restricciones impuestas por los suegros de su hija, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, quienes obligaban a Cecilia a usar prendas con imágenes del Che Guevara, restringir el uso de redes sociales y participar en actividades solidarias como ollas populares. Agregó que César le demandaba aparentar una vida humilde, lo que generó tensiones y coartó su libertad personal.

El juicio tiene a César Sena imputado como responsable directo del homicidio doblemente agravado, mientras sus padres están acusados como partícipes necesarios del crimen de la joven chaqueña. También enfrentan cargos por encubrimiento Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, quienes trabajaban para la familia Sena, un grupo con conexiones significativas dentro del ámbito político local. La causa busca esclarecer los eventos ocurridos y determinar las respectivas responsabilidades en el trágico femicidio.