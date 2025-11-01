Renunció Francos a la Jefatura de Gabinete, lo reemplazará Adorni

Poco después, Lisandro Catalán, un hombre de confianza de Francos, también dejó su cargo como ministro del Interior. Adorni le agradeció a Karina Milei.

1 de Noviembre de 2025 08:38hs

Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete este viernes y será reemplazado por el vocero Manuel Adorni. Poco después, Lisandro Catalán, un hombre de confianza de Francos, también dejó su cargo como ministro del Interior. Francos, a través de su cuenta en X, expresó que su decisión busca permitir que Javier Milei enfrente "sin condicionamientos" la nueva etapa tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, destacando su satisfacción por haber sido parte de un proyecto encaminado hacia la libertad y el progreso.

En su mensaje, Francos agradeció al Presidente por la oportunidad de servir al país con patriotismo y señaló que su gestión estuvo marcada por esfuerzos para reunir gobernadores con el Poder Ejecutivo, promoviendo consensos necesarios para las reformas estructurales que Argentina requiere. Por otro lado, Milei aceptó oficialmente su renuncia mediante comunicado, reconociendo la labor de Francos en los últimos dos años y calificándolo como pieza clave en las reformas realizadas. Adorni fue confirmado como sucesor, con el mandatario explicando que el cambio responde a las necesidades de la nueva etapa política y los retos estructurales que se avecinan.

Paralelamente, Catalán presentó su dimisión mediante un escrito dirigido al Presidente, destacando la confianza depositada en su gestión desde septiembre y reafirmando su apoyo al proyecto de La Libertad Avanza. Según el exministro del Interior, los principios de libertad son fundamentales para transformar el país, comprometiéndose a respaldar la administración incluso fuera del Gobierno.

Manuel Adorni, quien inicialmente se esperaba asumiera como legislador porteño en diciembre, agradeció la confianza de Milei por designarlo en sustitución de Francos. Señaló que profundizar las reformas estructurales será prioritario en esta nueva etapa y expresó gratitud tanto hacia el Gabinete como hacia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por su constante apoyo y respaldo.