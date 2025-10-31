Una octogenaria apareció muerta, amordazada y golpeada en su casa

El cuerpo de María Susana Rodríguez Iturriaga fue encontrado en estado de descomposición, atado de manos y con evidentes signos de golpes. Cuatro personas fueron detenidas.

31 de Octubre de 2025 14:36hs

Una mujer jubilada de 81 años fue hallada sin vida en su vivienda de San Isidro, tras ser víctima de un brutal homicidio. El cuerpo de María Susana Rodríguez Iturriaga fue encontrado en estado de descomposición, atado de manos y con evidentes signos de golpes. El macabro descubrimiento se produjo luego de que su sobrina, preocupada por la falta de contacto en los días anteriores, ingresara al domicilio y diera aviso inmediato al servicio de emergencias.

Según los resultados de la autopsia, el crimen habría ocurrido el sábado 25 de octubre por la noche. La vivienda presentaba desorden y puertas forzadas, indicadores de un robo violento. Este no habría sido el primer ataque contra la víctima, ya que meses atrás había sufrido otro asalto perpetrado por la misma banda organizada, momento en el que le sustrajeron joyas y dinero.

Durante la investigación por el homicidio, las autoridades lograron detener a tres jóvenes mientras intentaban irrumpir en otra vivienda. Estos sospechosos, identificados como Ramiro Emiliano Julio (20), Matías Tamurro (26) y Thiago Ponzo (19), junto a Agustín Gómez (20), integraban la conocida "Banda del Millón", involucrada en numerosos robos. Posteriormente, un cuarto implicado, Miguel Ángel Viera (47), fue aprehendido en un operativo donde además confiscaron celulares, herramientas, pasamontañas y guantes.

En el lugar del crimen, un mensaje pintado en la pared rezaba: "en barrio de ricachones ni armas ni rencores", una frase que coincide con otros casos vinculados a esta banda y rememora el robo al Banco Río de Acasusso en 2006. Por este homicidio criminis causa, es decir, cometido para encubrir un robo, los detenidos enfrentan severos cargos mientras avanza la investigación.