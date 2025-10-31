Siete diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich anunciaron su pase a La Libertad Avanza

Entre ellos hay dos diputados recientemente electos. El anuncio se hizo horas antes de que Milei recibiera a Macri.

31 de Octubre de 2025 16:52hs

A cinco días del resonante triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, que posicionó a Patricia Bullrich como senadora por el partido violeta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la interna del PRO se intensifica con un nuevo capítulo que debilita notablemente al bloque liderado por Cristian Ritondo, en un nuevo capítulo de la 'borocotización' de los cargos legislativos. Siete diputados, cercanos a la actual ministra de Seguridad, anunciaron su salida de la bancada para integrarse al oficialismo encabezado por Javier Milei, marcando una fractura significativa en la fuerza política vinculada al exmandatario Mauricio Macri.

Dentro del grupo que formalizará este traspaso se encuentran legisladores con trayectoria en la Cámara baja como Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez, quienes ya habían mostrado afinidad con las posturas del Gobierno nacional. A ellos se suman María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, recientemente electos en la lista del PRO, lo que refuerza el bloque del oficialismo y consolida su representación parlamentaria. Estos movimientos no hacen sino oficializar alineamientos previos que por estrategia no habían sido declarados.

El paso hacia La Libertad Avanza se produce tras varias tensiones internas entre Bullrich y dirigentes del entorno de Macri. Una situación particularmente emblemática se dio con la expulsión de Arabia de su cargo como vicepresidente del PRO en agosto, justificada oficialmente por inasistencias al Congreso. Sin embargo, diversos analistas sugieren que esta decisión respondió a su cercanía con el Ejecutivo nacional, lo que habría generado roces insalvables en la cúpula de la fuerza opositora.