Por primera vez, un médico argentino ocupará la presidencia de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

La prestigiosa distinción recayó en Néstor Raimondi, jefe de la división de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de Buenos Aires.

31 de Octubre de 2025 14:48hs

Por primera vez en la historia, un médico argentino ocupará la presidencia de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (WFICC). La prestigiosa distinción recayó en Néstor Raimondi, jefe de la división de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de Buenos Aires.

Con una trayectoria destacada, Raimondi ha liderado instituciones como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI), convirtiéndose en referente indiscutido de los cuidados críticos en Latinoamérica. Su nombramiento como presidente electo tuvo lugar durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos en Vancouver, Canadá. Está previsto que asuma formalmente el cargo en el próximo congreso que se celebrará en la India en 2025.

La WFICC, integrada por asociaciones de más de 100 países, desempeña un papel fundamental en la formación de equipos médicos, certificación profesional y desarrollo de tecnologías avanzadas en cuidados intensivos. Además, colabora estrechamente con organismos como la ONU y la OMS para ofrecer asesoramiento a gobiernos sobre infraestructura hospitalaria, capacitación profesional y políticas de prevención y manejo de emergencias. Su labor también abarca la coordinación internacional para optimizar los servicios de atención crítica.

Desde su nueva posición, Raimondi tiene como objetivos prioritarios fortalecer la formación profesional y fomentar la cooperación internacional, articulando esfuerzos para incrementar el impacto regional de los avances en cuidados intensivos. También buscará destacar el papel de Argentina y América Latina en las discusiones globales sobre salud, promoviendo su protagonismo en áreas claves de la medicina crítica.