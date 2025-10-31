Martín Lousteau obtuvo la banca en Diputados que estaba en disputa en Capital

La banca, que se disputaba entre Lousteau y La Libertad Avanza, finalmente quedó en manos del representante de Ciudadanos Unidos, con una diferencia de 8.688 votos.Las otras bancas se distribuyeron con siete a favor del oficialismo nacional, cuatro otorgadas a Fuerza Patria y una asignada al Frente de Izquierda.

Tras completarse el escrutinio definitivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) este viernes, Martín Lousteau, actual senador por dicho distrito, aseguró su lugar en la Cámara de Diputados. La banca, que se disputaba entre Lousteau y La Libertad Avanza, finalmente quedó en manos del representante de Ciudadanos Unidos, con una diferencia de 8.688 votos.

El escaño había sido reclamado por La Libertad Avanza para su candidata Valeria Rodrigues Trimarchi, ubicada octava en la lista. Sin embargo, los resultados finales confirmaron que Lousteau se impuso al acumular 99.034 votos frente a los 96.383 alcanzados por Rodrigues Trimarchi. Tras el anuncio, Lousteau celebró el respaldo de cerca de cien mil porteños en redes sociales y destacó que su espacio político sumó 1.294 votos más respecto del conteo provisorio inicial.

El senador también criticó las acusaciones recibidas tras las elecciones, señalando una "campaña de desinformación sin precedentes" liderada por el oficialismo y dirigida a cuestionar su diputación. En un mensaje enfocado en defender la transparencia del proceso electoral, subrayó que optaron por no responder los ataques durante el recuento porque confiaban plenamente en las instituciones y en el trabajo realizado por sus fiscales.

Finalmente, Lousteau obtuvo una de las 13 bancas que estaban en disputa para la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Las otras bancas se distribuyeron con siete a favor del oficialismo nacional, cuatro otorgadas a Fuerza Patria y una asignada al Frente de Izquierda, consolidando así un nuevo panorama legislativo tras las recientes elecciones.