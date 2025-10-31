La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, entre agosto y octubre de este año, los remates reflejaron una mayor actividad

31 de Octubre de 2025 12:01hs

La venta de toros para la mejora genética creció 15% y ratifica el buen momento de la ganadería argentina

Los remates reflejan un mayor nivel de actividad evidenciando un renovado interés de los productores por invertir en genética. El dato, aportado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, entre agosto y octubre de este año, los remates reflejaron una mayor actividad, con un incremento del 15% en la cantidad de toros vendidos respecto al mismo período de 2024, confirmando la consolidación de buenas expectativas para el sector ganadero nacional.

Esta mejora se acompañó de una suba de 46% en los precios en pesos y de 24% en dólares, lo que demuestra el renovado interés de los productores por invertir en genética.

Este renovado dinamismo responde al interés de los criadores y productores por mejorar la eficiencia y la calidad genética de sus rodeos, en un contexto de mayor estabilidad climática y mejores perspectivas forrajeras. A diferencia de años anteriores, la mejora de precios no solo refleja un ajuste inflacionario, sino también una recuperación real del valor de los reproductores, acompañada por un clima de confianza en el sector.

En síntesis, los datos de 2025 muestran que la ganadería argentina atraviesa un ciclo de expectativas positivas, donde la inversión en genética se consolida como una apuesta estratégica de largo plazo.