La International Board evalúa modificaciones al VAR e implementar límites temporales a saques de banda y de meta

La oficina de la FIFA para delinear el reglamento del fútbol planea añadir la posibilidad de revisión por VAR a segundas tarjetas amarillas. Las medidas apuntan también a mitigar las pérdidas de tiempo al poner la pelota en juego.

31 de Octubre de 2025 17:46hs

La International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de establecer las reglas del fútbol a nivel global, evalúa implementar dos modificaciones significativas en el reglamento. Estos ajustes se enfocan en la revisión del uso del VAR para las segundas tarjetas amarillas y en la introducción de límites temporales para la ejecución de saque de banda y saques de meta. Ambas propuestas buscarían optimizar la justicia deportiva y reducir las interrupciones durante los partidos.

Desde su implementación, el VAR ha tenido permitido actuar únicamente en situaciones críticas como goles, penaltis y expulsiones directas por tarjeta roja. Sin embargo, casos recientes han evidenciado errores en segundas amonestaciones que derivaron en expulsiones injustificadas. En respuesta, la IFAB debate incluir revisiones específicas mediante el VAR para estas situaciones, con el objetivo de prevenir decisiones arbitrales erróneas que puedan influir negativamente en el desarrollo de los encuentros.

Un incidente ilustrativo ocurrió en el reciente encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, donde Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia por una doble amonestación basada en una infracción inexistente. En estas circunstancias, la nueva normativa permitiría al árbitro revisar su decisión con apoyo tecnológico, evitando impactos desfavorables para los equipos y jugadores involucrados.

Además, la IFAB busca limitar las demoras tácticas en el reinicio del juego, especialmente cuando un equipo mantiene ventaja en el marcador. Inspirándose en la regla aplicada con éxito que obliga a los arqueros a desprenderse del balón en menos de ocho segundos bajo riesgo de sanción con tiro de esquina, la entidad estudia extender esta regulación a los saques de banda y de meta, promoviendo un ritmo más dinámico y fluido en el deporte.