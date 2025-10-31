La defensora de Marcela Acuña admitió que la mujer intentó encubrir a su hijo

La doctora Celeste Ojeda negó cualquier implicación de Acuña en el delito de homicidio por el cual se acusa a César Sena. La defensa del principal acusado afirmó que la muerte de la víctima no está plenamente comprobada.

En el inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco, se conformó el jurado popular encargado de establecer la culpabilidad o inocencia del clan Sena. Durante la jornada inaugural, la abogada Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña, madre de César Sena y señalado como autor del crimen, admitió que su defendida encubrió a su hijo. Sin embargo, negó cualquier implicación de Acuña en el delito de homicidio por el cual se acusa a César.

Ojeda argumentó que las acciones de Acuña ocurrieron posterior al hecho, apoyándose en un mensaje enviado el 2 de junio a Fabiana González, otra imputada en el caso. En dicho mensaje, Acuña expresaba preocupación por su hijo, diciendo: "Creo que sucedió algo grave con César. Estoy desesperada". Según la abogada, esta frase refleja la reacción de una madre alarmada al conocer un hecho trágico en su hogar y no la de alguien que había planificado un asesinato. Además, sostuvo que Acuña, en un acto impulsivo, pidió ayuda a Gustavo Obregón para sacar los restos del domicilio con el propósito de evitar que su esposo, Emerenciano Sena, se enterara.

Por su parte, la defensora de César Sena, Gabriela Tomjlenovic, señaló que la muerte de Strzyzowski no está completamente comprobada. Según Tomjlenovic, aunque podrían hallarse restos compatibles con humanos, no existen evidencias concluyentes que certifiquen que pertenecen a la joven desaparecida. Mientras tanto, el proceso judicial prevé declaraciones de más de 50 testigos y se extenderá hasta el 20 de noviembre.

Junto a César Sena y Marcela Acuña, acusados por homicidio doblemente agravado en calidad de autor y partícipe necesaria respectivamente, también enfrenta cargos Emerenciano Sena por el mismo delito. A ellos se suman Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, empleados de la familia, quienes están siendo juzgados por encubrimiento agravado. El tribunal deberá esclarecer qué ocurrió ese 2 de junio cuando Strzyzowski llegó al domicilio de sus suegros junto a su pareja bajo la promesa de un viaje a Tierra del Fuego. Las cámaras registraron su ingreso al lugar pero no su salida; hasta ahora, su cuerpo continúa sin ser hallado.