La Bolsa porteña alcanzó un récord histórico y cerró la semana con una suba del 7,9%

Por otro lado, el Riesgo País registró una caída significativa para ubicarse en 647 unidades, su mínima marca en nueve meses, aunque luego aumentó ligeramente a 659. El dólar oficial subió 10 pesos.

31 de Octubre de 2025 15:54hs

La Bolsa porteña logró un hito histórico este viernes al superar los 3 millones de puntos, alcanzando así un récord nominal. El índice S&P Merval cerró la última rueda de la semana con un incremento del 7,9%, llegando a 3.013.133,20 puntos y destacándose entre las subas Banco Supervielle con un avance de hasta 12,85%. Por otro lado, el Riesgo País, que mide la percepción de la confianza inversora en Argentina según JP Morgan, registró una caída significativa para ubicarse en 647 unidades, su mínima marca en nueve meses, aunque luego aumentó ligeramente a 659.

En el ámbito internacional, las acciones de empresas locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York mantuvieron rendimientos positivos. Lideradas por Banco Supervielle con un alza del 12,8%, otras compañías como Central Puerto y BBVA también registraron subidas del 10,1% y 8,6%, respectivamente. En contraste, los papeles de Mercado Libre y Tenaris disminuyeron moderadamente con caídas del 1,4% y 0,4%. Asimismo, los títulos de deuda externa mostraron una tendencia positiva, destacándose el Bonar 2035 (AL35D) con un repunte del 3,1%, seguido por el AL35 (2,85%) y el AL41 (2,59%).

En relación con el dólar, el mercado presenció una leve variación luego de días de mayor volatilidad previa a las elecciones nacionales. La victoria del oficialismo impulsó una disminución significativa en su cotización el lunes, cuando llegó a bajarse hasta $1.370. Sin embargo, este viernes la divisa cerró en $1.475 en las pantallas del Banco Nación. Otros segmentos del mercado también reflejaron oscilaciones similares: el dólar turista se ubicó en $1.917,50, mientras que el dólar blue permaneció estable en $1.450. Por su parte, los dólares financieros registraron ligeros aumentos con valores de $1.475,55 para el MEP y $1.497,96 para el Contado Con Liquidación.

En este contexto económico marcado por fluctuaciones tras el escenario electoral, los mercados han mostrado optimismo y reacomodamientos en sus principales indicadores. Los inversores parecen haber recibido con agrado el desenlace político nacional, lo que se traduce en mejoras sustanciales en índices bursátiles y una reducción del Riesgo País que no se había visto desde principios de febrero.