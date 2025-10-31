Irán nombró como nuevo subcomandante de su Estado Mayor a un acusado por el atentado a la AMIA

El general Ahmad Vahidi es señalado por la Justicia argentina como responsable del atentado de 1994, una acusación que le ha valido una alerta roja de Interpol.

El régimen iraní ha nombrado al célebre general Ahmad Vahidi como subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, una designación formalizada este jueves por el ayatollah Ali Khamenei a través de un decreto oficial. Vahidi es señalado por la Justicia argentina como responsable del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, una acusación que le ha valido una alerta roja de Interpol que sigue vigente desde hace años.

Con un extenso currículum en la administración iraní, el general de 66 años, oriundo de Shiraz, ya ocupó cargos como ministro de Defensa e Interior, además de presidir importantes comisiones políticas y de seguridad. En esta nueva etapa, reemplazará al general Hossein Salami, quien fue abatido en 2025 durante ataques israelíes dirigidos contra infraestructuras nucleares iraníes. Tras su muerte, Vahidi desempeñó temporalmente el liderazgo de la Guardia Revolucionaria, un rol clave en la estructura militar del país.

El historial de Vahidi también lo vincula estrechamente con las Fuerzas Al-Quds, unidad de operaciones internacionales de la Guardia Revolucionaria. Según investigaciones encabezadas por el fiscal argentino Alberto Nisman, fue en su calidad de comandante de esta brigada que habría participado en reuniones clave donde se delineó el ataque contra la AMIA. Dicho atentado, perpetrado por la Jihad Islámica del Hezbollah libanés, dejó un saldo devastador de 85 muertos y cientos de heridos.

Un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) publicado en 2017 reforzó las sospechas sobre la implicación del general en esta decisión, apuntando que tanto él como Moshen Rezai evaluaron y aprobaron la propuesta para llevar a cabo el ataque en Argentina. Por su presunta participación en estos actos terroristas, Vahidi es considerado también uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos.