Impacto global de la campaña de promoción turística de la Argentina

31 de Octubre de 2025 16:02hs

Por Ricardo Seronero

La campaña de promoción turística de la Argentina en el exterior (“Freedom lives here”), lanzada por el Inprotur hace poco más de un mes, ya logró millones de visualizaciones en todo el mundo y comenzó su expansión a nivel global, con un alcance en redes sociales que abarca más de treinta países.

Con llegada a más de 35 millones de usuarios únicos en Estados Unidos, Brasil, Chile y Uruguay a través de plataformas como Meta y YouTube, la campaña obtuvo más de 70 millones de impresiones. Además, fue compartida por más de 50 representaciones diplomáticas argentinas en el exterior.

Disponible en seis idiomas —inglés, español, portugués, italiano, chino y árabe y en proceso de adaptación al francés y alemán—, el eje de la campaña presenta a la Argentina como tierra de libertad, energía y diversidad. En una estrategia de promoción global, el Inprotur fortalece la presencia del país en los principales mercados turísticos internacionales, adaptando sus mensajes a las motivaciones y sensibilidades de cada público.

Presentada oficialmente en septiembre pasado durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), la iniciativa de Visit Argentina (la marca con la que el Inprotur sale al exterior) sorprendió por su potencia visual y narrativa. El presidente Javier Milei encabezó el lanzamiento, marcando el inicio de una estrategia comunicacional que hoy consolida resultados en múltiples mercados.

En ese marco, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y presidente del Inprotur, Daniel Scioli, subrayó que la Argentina “se consolida como un destino sólido y seguro”, destacó su posicionamiento como “potencia turística regional” y señaló que “invertir en la industria turística en Argentina es invertir en confianza, desarrollo y futuro”.

