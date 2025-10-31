Cuatro muertos por choque frontal entre dos camionetas

Sucedió en el kilómetro 1304 de la ruta nacional 12, cerca de la localidad de Ituzaingó, en el norte de la provincia de Corrientes. Uno de los vehículos se incendió tras el impacto.

31 de Octubre de 2025 16:26hs

Cuatro personas perdieron la vida durante la mañana de este viernes en un accidente ocurrido en el kilómetro 1304 de la ruta nacional 12, cerca de la localidad de Ituzaingó, en el norte de la provincia de Corrientes. El choque frontal involucró dos camionetas.

Una de las camionetas implicadas, una Ford Ranger, se incendió tras el impacto. Bomberos y agentes que acudieron al lugar lograron intervenir, pero solo pudieron retirar los cuerpos calcinados de dos de los ocupantes. La intensidad del fuego complicó cualquier posibilidad de rescate con vida.

En tanto, las otras dos víctimas fatales viajaban en una Toyota Hilux y formaban parte de una misma familia, con edades comprendidas entre los 32 y 59 años. A raíz del siniestro, las autoridades interrumpieron el tránsito en la zona durante varias horas mientras se realizaba el operativo de emergencia y seguridad vial.