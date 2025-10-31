Bajan del 35% al 20% los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes

Esta medida busca equiparar los gravámenes con los establecidos en el Mercosur, incentivando así el aumento de la oferta local y la disminución de precios para los consumidores.

El gobierno anunció la reducción al 20% de los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, que hasta el momento tributaban un 35%. Esta medida busca equiparar los gravámenes con los establecidos en el Mercosur, incentivando así el aumento de la oferta local y la disminución de precios para los consumidores. Entre los productos beneficiados se incluyen triciclos, patinetas, juguetes con ruedas, muñecas y muñecos, coches para estos y rompecabezas, según detalla el Decreto 781/2025.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio señalaron que estos aranceles habían sido elevados hace más de una década con fines recaudatorios y para proteger la producción nacional. Sin embargo, explicaron que esta política desincentivó las importaciones, redujo la competencia y limitó las inversiones en el sector, lo que derivó en mayores costos y una disminución en la calidad de los juguetes disponibles en el mercado. El impacto de estas tarifas queda reflejado en los precios: un muñeco transformable internacional cuesta $60.000 en el país, mientras que en Colombia vale $40.000 (33% menos), en Brasil y Chile $20.000 (67% menos) y en México apenas $15.000 (75% menos).

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la importancia de esta iniciativa como parte de una política de reducción impositiva. Subrayó que disminuir la carga tributaria es una forma de devolver recursos a los ciudadanos y agregó que los juguetes tienen un valor crucial para el desarrollo cognitivo de los niños.

Además, el decreto introdujo cambios en la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, otorgando una exención del 0% a las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y una tensión máxima de 2.500 V por módulo. La medida apunta a facilitar el avance en proyectos energéticos y ajustar las descripciones técnicas a los estándares internacionales existentes, en sintonía con la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional "Almacenamiento AlmaGBA".