Aumentos de noviembre: el colectivo, 4,1%, y el gas, 3,8%

31 de Octubre de 2025 15:24hs

En noviembre volverán a aumentar diferentes servicios y tarifas. Se destacan incrementos en el transporte público, como el boleto de colectivo, que subirá un 4,1% el sábado tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Así, el pasaje mínimo para trayectos de hasta 3 kilómetros ascenderá a $573,09 en territorio bonaerense y a $568,82 en el ámbito porteño. Las tarifas para distancias mayores también registrarán subas, mientras que el subte en la Capital Federal costará $1.157 y el premetro se incrementará a $404,95.

Por otro lado, los servicios de gas y electricidad afrontarán nuevas actualizaciones. En el caso del gas, el Gobierno autorizó un incremento promedio del 3,8%, con un cargo fijo que oscilará entre $2.738 y $3.386,21 dependiendo del cuadro tarifario. Para la electricidad, aunque aún falta la confirmación precisa de los valores, se estima un ajuste de características similares que será anunciado el lunes.

Otros rubros esenciales también sentirán los efectos de las subas. En el caso de los alquileres que aún están bajo la regulación derogada en diciembre de 2023, las actualizaciones alcanzarán un 38% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), aunque este indicador ha mostrado una ligera desaceleración recientemente. En tanto, las empresas de medicina prepaga también aplicarán aumentos que oscilarán entre el 2,1% y el 2,9%, lo cual ya fue comunicado a los afiliados.

Las compañías de telefonía móvil y cable no quedan fuera del panorama. Estas planean ajustes de hasta el 3% en sus tarifas según el servicio contratado y la operadora correspondiente. Por último, se espera que el Gobierno implemente un aumento parcial del impuesto a los combustibles líquidos, lo cual impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil, ampliando así el abanico de incrementos que caracterizan este undécimo mes del año.