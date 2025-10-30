Se realizó el remate del primer lote de trigo de la campaña 2025/2026

El lote, que se pagó $ 316.000 / ton., provino de Chaco, y la comisión será donada a una fundación que asiste a niños con enfermedades poco frecuentes.

30 de Octubre de 2025 16:28hs

El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, participó el remate el 1° lote de trigo del ciclo 2025/26

Se realizó el tradicional remate del primer lote de trigo de la campaña 2025/2026, en instalaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del evento -organizado por la BCBA, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la Bolsa de Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe- participó Sergio Iraeta, secretario de Agricultura de la Nación.

El lote subastado proviene de Los Frentones, Chaco, y el productor es el Sr. Roberto M. Polentarutti.

Fue rematado por el Ing. Agr. Diego Ojeda y el comprador fue Molinos Cabodi Hnos. por $ 316.000 por ton.; y la comisión será donada por Ojeda y Cía. a Grupo Creo que trabaja asistiendo a niños con enfermedades poco frecuentes.

En cuanto a las condiciones de calidad fueron supervisadas por los técnicos de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En la subasta estuvieron presentes Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, Laura Passerini, vicepresidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA); junto a autoridades de la BCCBA; y Diego Cifarelli, presidente de FAIM.

Marra, señaló que: “esta campaña, el trigo, cultivo con una arraigada historia en nuestro país, podría marcar un récord de producción, con muy buena condición y estado”

Por su parte, Diego Cifarelli, presidente de FAIM, señaló la necesidad de que se avance en reformas como la laboral y la impositiva de manera de mejorar inversiones y crear más empleo y de mejorar la competitividad sectorial eliminando impuestos distorsivos.