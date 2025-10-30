Murió el niño de 8 años al que se cayó un arco de handball encima

Según relataron testigos, un compañero de Benicio decidió treparse al arco de handball. Dado que esta estructura no estaba fijada al suelo, se desplomó y golpeó violentamente la cabeza del niño.

30 de Octubre de 2025 15:35hs

Un niño de 8 años falleció trágicamente en un club deportivo de Quilmes luego de que un arco de handball cayera sobre él durante una actividad recreativa. Benicio, miembro del equipo infantil de básquet del Club Argentino de Quilmes, se encontraba participando junto a sus compañeros en una cancha multifuncional cuando ocurrió el accidente.

Según relataron testigos, un compañero de Benicio decidió treparse al arco de handball. Dado que esta estructura no estaba fijada al suelo, se desplomó y golpeó violentamente la cabeza del niño. El pequeño, alumno del colegio Nazareth de Quilmes, fue trasladado rápidamente al Hospital Isidoro Iriarte por su familia. Al llegar, presentaba un cuadro clínico muy grave que incluía un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia en las vías otorrinofaríngeas y un paro cardiorrespiratorio.

Los especialistas del hospital realizaron estudios tomográficos que confirmaron lesiones intracraneales de gran magnitud y una hemorragia interna. Mientras intentaban estabilizarlo, Benicio sufrió una complicación abdominal que requirió una cirugía inmediata. Pese a los esfuerzos médicos, el niño no logró sobrevivir, según informaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense.

En medio del profundo dolor por la pérdida, el Club Argentino de Quilmes utilizó sus redes sociales para expresar su pesar. En un mensaje dirigido a la familia y allegados del menor, comunicaron sus condolencias por la irreparable pérdida de Benicio y ofrecieron apoyo en este difícil momento.