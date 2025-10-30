Murieron tres argentinos que peleaban para el ejército ucraniano

Los soldados, quienes formaban parte de una unidad especializada en ataques cuerpo a cuerpo, realizaban su primera misión desde su incorporación al ejército en septiembre pasado, cuando fueron atacados por drones rusos.

30 de Octubre de 2025 14:18hs

Tres soldados argentinos que integraban el ejército ucraniano perdieron la vida en la región de Sumy, al noreste del país, tras un ataque con drones llevado a cabo por tropas rusas. El enfrentamiento se desató en la denominada línea cero, un sector donde los combates son más intensos debido a la proximidad entre los dos bandos. Los soldados, quienes formaban parte de una unidad especializada en ataques cuerpo a cuerpo, realizaban su primera misión desde su incorporación al ejército en septiembre pasado.

Los fallecidos fueron identificados como José Adrián Gallardo, apodado "Rogy", de 53 años; Ariel Achor, conocido como "Merlo", de 25 años; y Mariano Franco, apodado "Sisu", de 47. La unidad que integraban había cumplido su objetivo inicial y se encontraba en retirada del campo de batalla, escoltando a dos prisioneros rusos, cuando fueron detectados. Uno de los militares pisó una mina en medio de la retirada, lo que desencadenó el ataque final de los drones.

Además de las tres bajas fatales argentinas, otros dos combatientes de la misma nacionalidad resultaron heridos por esquirlas y proyectiles, aunque no se han revelado sus identidades ni sus estados de salud. En el mismo operativo, un soldado colombiano también perdió la vida, al igual que los dos prisioneros rusos que habían sido capturados previamente por las fuerzas ucranianas. Según medios locales, la operación tenía como fin realizar labores de reconocimiento en el frente norte de la región.

Este incidente se suma a otros casos previos que han involucrado a argentinos en el conflicto ucraniano. En julio, otro combatiente identificado como Emmanuel Vilte, apodado "Coca" y de 39 años, falleció durante un ataque similar con drones rusos. Desde el inicio de la invasión en 2022, numerosos extranjeros han decidido unirse a las filas ucranianas para resistir el avance ruso, aunque no se dispone de un registro oficial sobre la cantidad de argentinos caídos en combate.