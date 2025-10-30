Marra: “el trigo podría marcar un récord de producción en la campaña 2025/26”

El ciclo actual alcanzaría los 22 millones de tons, una inversión en insumos y servicios de US$ 2.294 millones, y exportaciones por US$ 2294 millones

31 de Octubre de 2025 08:00hs

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Ricardo Marra, señaló que: “la fundación de la Bolsa de Cereales está asociada al trigo, un cultivo con una arraigada historia en nuestro país y con un presente prometedor en sus expectativas para la campaña 2025/26”.

Agregó que el cereal “podría marcar un récord de producción, con muy buena condición y estado, según muestran las estimaciones de la Bolsa”

La última estimación e la BCBA sobre la campaña de trigo 2025/26 proyecta una producción de 22 millones de toneladas (tons.) (+18,6%); un valor bruto primario a precios FOB de US$ 4.665 millones (+9,8%) con un valor agregado de la cadena de US$ 3034 millones (+5.7%). Esto representa una inversión en insumos y servicios de US$ 2.294 millones (+16,7%), exportaciones por US$ 2294 millones (+1,55) y una recaudación fiscal de US$ 802 millones (+4,2%).