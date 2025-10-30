La Cámara Federal porteña ratificó la elevación a juicio oral la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah desestimaron los recursos de nulidad presentados por la defensa del ex mandatario, argumentando que no se verificó un perjuicio concreto. El juez Roberto Boico se expresó en disidencia, considerando que la querella había perdido su derecho a presentar el requerimiento por hacerlo fuera de término.

30 de Octubre de 2025 17:06hs

La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó este jueves, por mayoría, la elevación a juicio de la causa que involucra al ex presidente Alberto Fernández bajo la acusación de violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah desestimaron los recursos de nulidad presentados por la defensa del ex mandatario, argumentando que no se verificó un perjuicio concreto. Por otro lado, el juez Roberto Boico se expresó en disidencia, considerando que la querella había perdido su derecho a presentar el requerimiento por hacerlo fuera de término.

La defensa de Fernández, representada por Silvana Carreira, cuestionó el procedimiento al señalar que el pedido de elevación a juicio realizado por Yañez fue extemporáneo y que la extensión del plazo otorgado para ello se dio de forma irregular. No obstante, Irurzun y Farah determinaron que no existían motivos suficientes para anular el proceso y destacaron que el dictamen del fiscal Ramiro González cumplía con las exigencias procesales necesarias. Además, aclararon que en caso de considerar insuficiente la producción de pruebas, la defensa puede plantearlo al responder la acusación en instancias posteriores.

En contraste con esta decisión, el juez Boico cuestionó el cierre de la investigación sin agotar las pruebas solicitadas por la defensa, calificando esta omisión como una vulneración al debido proceso y al principio de igualdad de armas. Proponía devolver el expediente al juez Daniel Rafecas para analizar si era necesario realizar las pruebas pendientes antes de avanzar hacia el juicio oral. Cabe recordar que Rafecas asumió la causa después de que la Cámara de Casación apartara al juez Julián Ercolini a raíz de una enemistad manifestada entre él y Fernández.

Por su parte, Alberto Fernández criticó públicamente a Ercolini tras su apartamiento, señalando que este debía haberse excusado por su vínculo conflictivo con él. Mientras tanto, los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro renunciaron recientemente a la representación legal de Yañez en esta causa y en otro proceso civil relacionado. La situación coloca la causa en un panorama complejo y lleno de tensiones legales entre las partes involucradas.

