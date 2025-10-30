Iraeta: el resultado de las Legislativas “ratifica el rumbo” que el Presidente Mieli marcó para el agro

El secretario de Agricultura consideró que los proyectos de ley impulsados por el oficialismo “tendrán más posibilidades” de convertirse en ley

31 de Octubre de 2025 07:30hs

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), Sergio Iraeta, consideró que el resultado de las elecciones legislativas “ratifica el rumbo” que el Gobierno de Javier Mieli ha marcado para el sector agropecuario.

“La ciudadanía ha acompañado lo que se está haciendo” señaló el funcionario.

En cuanto a los proyectos de ley impulsados por el oficialismo que aguardan para ser tratados en el Congreso “tendrán más posibilidades” de convertirse en ley dado que “habrá más volumen político para lograrlo” y “trabajaremos para ello”, dijo Iraeta.

“Creo todo el mundo ha comprendido el mensaje de la ciudadanía, que se expresó en las urnas”, concluyó el titular de la SAGyP.