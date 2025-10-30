Encontraron un cráneo y analizan si pertenece al remisero asesinado por Laurta

Los restos fueron detectados por un vecino que los divisó al costado de la Ruta Provincial 15, en dirección a Sauce Norte, a más de 150 kilómetros de donde se hallaron partes desmembradas del cuerpo de Martín Sebastián Palacios.

La Policía de Entre Ríos encontró recientemente un cráneo y otros restos óseos en un camino rural cercano a Rosario del Tala, lo que ha desencadenado investigaciones para determinar si pertenecen a Martín Sebastián Palacios, un remisero presuntamente asesinado por Pablo Laurta. Este último está detenido en Córdoba por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, y enfrenta cargos por homicidio criminis causa en relación al asesinato de Palacios. Los restos fueron detectados por un vecino que los divisó al costado de la Ruta Provincial 15, en dirección a Sauce Norte, a más de 150 kilómetros de donde se hallaron partes desmembradas del cuerpo del remisero.

Al llegar al lugar, los peritos identificaron un cráneo incompleto con restos de cabello, dos huesos largos y una bolsa negra que contenía fluidos cadavéricos y cabello en estado de descomposición. Estos restos, junto con otros fragmentos óseos y dentarios, fueron enviados al Departamento de Medicina Forense de Paraná para determinar si corresponden al chofer de 49 años. La Policía Científica llevó a cabo el retiro del material encontrado y continúa con los rastrillajes en la zona para intentar localizar nuevos indicios relevantes para la investigación.

Entre los restos recuperados se incluyen un cráneo incompleto, un maxilar inferior con dentadura completa, piezas dentarias, vértebras cervicales y fragmentos óseos diversos. También se encontraron mechones de cabello y una bolsa plástica que fue enviada para análisis forense con el fin de detectar posibles huellas o evidencia adicional que contribuya a esclarecer el caso.

Pablo Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje en Córdoba. El pasado 13 de octubre, el torso desmembrado de Palacios fue descubierto cerca del arroyo Yeruá, en Concordia. Laurta había sido arrestado el 12 de octubre en Gualeguaychú mientras intentaba escapar hacia Uruguay con su hijo pequeño. Las autoridades trabajan ahora para consolidar las pruebas que lo vinculen con este nuevo hallazgo y reforzar los cargos en su contra.