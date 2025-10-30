El triple femicidio de Varela quedó en manos del Juzgado Federal 2 de Morón

El giro en la causa fue impulsado por la captura de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido como "Señor J", quien se encuentra detenido por presuntamente haber ideado los asesinatos desde prisión.

30 de Octubre de 2025 15:25hs

La causa por el triple crimen de Florencio Varela avanzó hacia un nuevo rumbo judicial y será investigada por el Juzgado Federal N°2 de Morón, tras definirse el caso mediante sorteo este jueves en la Cámara Federal de San Martín. La decisión fue tomada luego de que el juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, aprobara el cambio de jurisdicción al fuero federal, fundamentado en la vinculación del caso con delitos de narcotráfico. El expediente será remitido oficialmente el próximo lunes al citado juzgado federal, que tendrá a su cargo la compleja investigación.

El giro en la causa fue impulsado por la captura de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido como "Señor J", quien se encuentra detenido por presuntamente haber ideado los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. De origen peruano, el acusado está bajo custodia en una alcaldía de Palermo por otra causa relacionada con narcotráfico, donde se le identifica como líder de una organización criminal. Dada esta conexión, el fiscal Adrián Arribas se declaró incompetente, considerando que las pruebas confirman la relación directa entre el triple homicidio y actividades ilícitas típicas del ámbito federal.

Asimismo, el juez Pinos Guevara emitió un fallo de 160 páginas que establece la prisión preventiva para todos los acusados del caso. Quedarán detenidas un total de ocho personas: Víctor Sotacuro Lázaro, Matías Agustín Ozorio, Magalí González Guerrero, Miguel Villanueva Silva, Iván Jeremías Giménez, Milagros Florencia Ibáñez, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra. En cuanto a "Señor J", aunque estaba prevista su extradición a Perú tras su aprehensión, la medida fue postergada con la prisión preventiva dictada en Argentina.

Dentro del marco de la investigación también se detuvo a Mónica Mujica, esposa de uno de los acusados, quien fue imputada recientemente. Mientras tanto, tres sospechosos clave aún permanecen prófugos con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani, alias "El Loco" David, y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana. La pesquisa ahora estará a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, que deberá profundizar en una red de posibles comunicaciones y planificaciones que habrían tenido lugar incluso desde las celdas donde estaban alojados los implicados.

