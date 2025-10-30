El rey Carlos III despoja a su hermano Andrés del título de príncipe

A partir de ahora, el tercer hijo de la reina Isabel II será identificado oficialmente como Andrés Mountbatten Windsor, omitiendo el uso del título de príncipe por primera vez. Es a partir de sus vínculos con Jeffrey Epstein, acusado de liderar una red de prostitución de menores.

30 de Octubre de 2025 18:27hs

El rey Carlos III del Reino Unido ha dado inicio a un procedimiento formal dirigido a despojar a su hermano Andrés de su título de príncipe, así como de todos los honores y distinciones relacionados con la familia real. Según el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, esta decisión responde a las polémicas generadas por la relación de Andrés con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos de abuso a menores. A partir de ahora, el tercer hijo de la reina Isabel II será identificado oficialmente como Andrés Mountbatten Windsor, omitiendo el uso del título de príncipe por primera vez.

Dentro de las medidas anunciadas, destaca la obligación de Andrés de abandonar su residencia actual en la mansión Royal Lodge, ubicada cerca del Castillo de Windsor. Esta propiedad, que hasta el momento había representado un beneficio vinculado a la protección legal por su relación con la monarquía, deberá ser desalojada por el príncipe. Según el comunicado, se le ha informado formalmente que tendrá que renunciar al contrato de alquiler y trasladarse a una vivienda privada.

La casa real subrayó que estas acciones son consideradas necesarias pese a las reiteradas negativas de Andrés sobre las acusaciones asociadas con su vínculo con Jeffrey Epstein y los presuntos escándalos sexuales en los que se ha visto implicado. Con esta postura, los reyes Carlos III y Camila han reafirmado su apoyo hacia las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso, reafirmando su solidaridad hacia ellos mediante este contundente mensaje.

Este anuncio representa un paso decisivo en el esfuerzo del monarca por desvincular completamente al príncipe Andrés de la monarquía británica. La medida llega semanas después de que Andrés, anteriormente conocido como duque de York, emitiera un comunicado declarando su intención de renunciar voluntariamente a sus títulos y privilegios reales con el objetivo de evitar que las acusaciones en su contra resultaran perjudiciales para la labor de la familia real. Sin embargo, el título de 'príncipe', relacionado con su condición de hijo de Isabel II, le había sido mantenido hasta ahora.