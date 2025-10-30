El Gobierno prorrogó la compatibilidad de planes sociales con trabajo rural registrado

Los planes sociales no serán un impedimento para que el trabajador rural esté registrado

30 de Octubre de 2025 17:46hs

El Gobierno Nacional prorrogó por un año del Decreto 514/2021, y sus normas complementarias y aclaratorias, que compatibilizan los planes y programas sociales con el trabajo rural registrado, un histórico reclamo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Esta medida trae alivio al sector, ya que varias producciones regionales están iniciando la cosecha y necesitan contar con disponibilidad de mano de obra”, aseguró Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales de CAME. Y agregó: “Una vez más, logramos la prórroga tras trabajar articuladamente con el sector público, más precisamente con el diputado nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU), Pablo Miguel Ansaloni, quien comprendió y atendió nuestra demanda. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en el agro”.

La entidad pyme busca que la compatibilización, que beneficia tanto al productor agropecuario como al trabajador rural y al Estado, se transforme en ley, por lo que se presentó un proyecto junto a la senadora nacional Nora del Valle Giménez, que espera ser tratado en el Congreso Nacional.

Por su parte, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), valoró la decisión del Gobierno nacional, pero reclama una ley. “Esta no puede ser una solución transitoria. Necesitamos una política permanente que garantice estos derechos”, afirmó José Voytenco, titular de la entidad gremial.

“El trabajador va a poder ingresar a la finca, registrarse como corresponde, cobrar el salario según la resolución correspondiente y al mismo tiempo percibir la asistencia social del estado. De esta manera los planes sociales dejan de ser un impedimento para que el trabajador esté registrado", explicó el dirigente.