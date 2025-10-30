El Gobierno flexibilizó los parámetros para los encajes bancarios

Se busca amortiguar los efectos de la fuerte contracción monetaria aplicada en semanas anteriores, cuando las tasas cortas llegaron a superar el 200% TNA, y las de repos bancarios alcanzaron hasta el 250% TNA. Desde los bancos se muestran conformes, aunque esperaban más.

Con la intención de comenzar a aliviar las restricciones monetarias y reducir la volatilidad en las tasas de interés, el Banco Central (BCRA) realizó una leve flexibilización en las normas sobre los encajes bancarios. A partir de noviembre, el efectivo mínimo que los bancos deben mantener inmovilizado como respaldo de los depósitos se recalculará en su totalidad de manera mensual, dejando atrás el sistema diario. No obstante, las entidades todavía deberán garantizar diariamente el cumplimiento del 95% del encaje total exigido, que actualmente promedia un 53,3%.

Este cambio marca un sutil ajuste en la política monetaria tras el endurecimiento aplicado previo a las elecciones de medio término, cuyo propósito fue minimizar la presión sobre el dólar. Dicha estrategia había provocado una significativa falta de liquidez en el mercado y un aumento drástico de las tasas de interés. Las entidades bancarias, que ya esperaban algún tipo de anuncio, creían que las modificaciones serían más contundentes. Pese a todo, la intención de esta medida es dotar a las entidades financieras de mayor flexibilidad y eficiencia para manejar su liquidez, al tiempo que se busca estabilizar las tasas de interés, afectadas recientemente por niveles extremadamente altos.

Un indicio de este giro monetario se evidenció durante la subasta de deuda del Tesoro realizada el miércoles, donde se aceptó un bajo roll over del 57%. Esto permitirá liberar $5 billones al mercado este viernes, mostrando que el Gobierno ha decidido priorizar una reducción en las tasas por encima de renovar la deuda. En este contexto, se estima que las tasas podrían ubicarse entre el 30% y 40% TNA. Este enfoque busca amortiguar los efectos de la fuerte contracción monetaria aplicada en semanas anteriores, cuando las tasas cortas llegaron a superar el 200% TNA, y las de repos bancarios alcanzaron hasta el 250% TNA.