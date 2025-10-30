Controladores aéreos anunciaron un plan de paros de ocho horas, en repudio a ”incumplimiento de acuerdos paritarios”

Los trabajadores denuncian que, pese a haber transcurrido más de dos meses desde la resolución del conflicto anterior, las demandas sobre sus condiciones laborales continúan sin resolverse.

30 de Octubre de 2025 15:10hs

El gremio de controladores aéreos, representado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), anunció un nuevo plan de medidas de fuerza que incluirá paros de ocho horas a partir del próximo lunes, 3 de noviembre. Estas acciones estarán dirigidas exclusivamente al transporte de carga, en respuesta a lo que consideran un prolongado incumplimiento por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) de los acuerdos firmados en el marco del Convenio Colectivo. Los trabajadores denuncian que, pese a haber transcurrido más de dos meses desde la resolución del conflicto anterior, las demandas sobre sus condiciones laborales continúan sin resolverse.

En un comunicado emitido por Atepsa, se subrayó que la decisión de aplicar estas medidas obedece a la reiterada falta de compromiso de Eana para cumplir con lo pactado. Además, el sindicato criticó a la empresa estatal afirmando que “vuelve a faltar a su palabra” y destacó que esta situación pone en evidencia una falta de voluntad para avanzar en soluciones concretas. Durante el plenario nacional de delegados realizado esta tarde, se discutió la modalidad y alcance de las acciones sindicales, las cuales también incluirán la suspensión de capacitaciones, tanto virtuales como presenciales.

El conflicto con Eana ya había tenido un episodio crítico en agosto, durante las vacaciones de invierno, cuando las huelgas impactaron fuertemente en el turismo. En aquella ocasión, el Gobierno intervino dictando la conciliación obligatoria, aunque los representantes de Eana aseguraron no contar con las autorizaciones pertinentes para ofrecer mejoras salariales. Ahora, el gremio acusa nuevamente a la empresa de dilatar los compromisos acordados y destaca que esta postura va más allá de una falta de diálogo, calificándola como una decisión política destinada a ignorar las necesidades del sector.

Finalmente, Atepsa reafirmó que las medidas iniciarán el lunes tras seguir los procedimientos legales adecuados. Desde su sede en la calle San José al 500, los delegados sindicales insistieron en que esta acción es consecuencia directa de la inacción empresarial y los reiterados incumplimientos. En este sentido, señalaron que las decisiones adoptadas buscan garantizar el respeto a los derechos laborales y enviar un claro mensaje a Eana: "nuestro trabajo no puede continuar siendo desatendido".