Bernardo Cané: la carne sustentable es “una respuesta a nuevos desafíos mundiales”

El presidente de la MACS, subrayó que Argentina fue uno de los precursores a nivel mundial, del bienestar animal

30 de Octubre de 2025 09:00hs

El presidente de la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS), Bernardo Cané aseguró que la carne sustentable es “una respuesta a nuevos desafíos mundiales”, y subrayó que Argentina fue uno de los precursores a nivel mundial, del bienestar animal.

Cané detalló que la intención es “posicionar a la carne argentina en un contexto internacional cada vez más exigente” en cuanto a producción responsable.

La MACS nació a partir de la necesidad de las empresas de alimentos de todo el mundo de proteger y promover la producción de carne frente a un clima de hostilidad de parte de movimientos veganos y opositores.

La Mesa es plural, dado que reúne a integrantes de toda la cadena cárnica (productores, consignatarios, transportistas, feedlots, comercializadores, frigoríficos, y ONGs como Fundación Vida Silvestre, ProYungas y The Nature Conservancy).

“En comercio internacional no basta con decir que producimos bien, o con calidad. Hay que demostrarlo haciendo las cosas mejor, y acreditarlo”, aseguró Cané.