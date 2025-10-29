Scioli planteó que la certidumbre política y económica argentina impulsará el turismo

Al encabezar la reunión de Directorio del Inprotur, de la que participaron representantes provinciales y del sector privado, también destacó la decisión de aprovechar los recursos de la Inteligencia Artificial para posicionar al país como destino internacional.

29 de Octubre de 2025 15:01hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, subrayó la consolidación del “escenario de estabilidad y certidumbre” que la Argentina presenta actualmente, tras los resultados de las elecciones nacionales, “situación que fue reflejada en todos los diarios del mundo y que potenciará el desarrollo de la actividad turística en el país”.

Al encabezar la reunión del Directorio del Instituto Nacional de Promoción Turística (INProTur), organismo que preside, Scioli señaló que este escenario permitirá avanzar, “más temprano que tarde”, en la mejora de las condiciones de competitividad en todos los rubros vinculados al turismo.

Durante la reunión, se avanzó además en la definición del anteproyecto del plan anual de trabajo del Instituto para el año próximo y fueron expuestas las acciones vinculadas con el desarrollo de la Inteligencia Artificial que Visit Argentina (marca oficial promocional turística del país) abordará para optimizar su posicionamiento global con el apoyo de la secretaria electa de ONU Turismo, Shaika Al Nowais.

“Tomamos la decisión de aprovechar los recursos de la Inteligencia Artificial para posicionar al país como destino internacional desde un puesto de vanguardia y en consonancia con la mirada del presidente Javier Milei sobre el liderazgo que la Argentina se propone alcanzar en IA”, Scioli puntualizó.

En ese contexto, también fueron destacados los logros de la Argentina en el programa Best Tourism Villages<https://www.argentina.gob.ar/interior/turismo/best-tourism-villages-argentina>, con dos pueblos distinguidos, y el interés de Al Nowais en las acciones emprendidas por el país para acompañar a sus candidatos, con un seguimiento previo y posterior a cada edición, que la secretaria electa de ONU Turismo consideró ejemplares a nivel mundial.

