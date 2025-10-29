La agricultura argentina “Es parte de la solución a los desafíos globales”

Así lo señala un documento rubricado por unas cuarenta entidades de la agroindustria, con vistas a la COP30

29 de Octubre de 2025 13:25hs

La cadena agroindustrial de la Argentina “fue, es y seguirá siendo parte de la solución a los desafíos gobales”, señala un documento rubricado por unas cuarenta entidades relacionadas con la agroindustria, con vistas a la COP30 que se realizará en Belém, Brasil entre el 10 y el 21 de noviembre próximo

El escrito puntualiza que la comunidad internacional está atravesando momentos complejos, con grandes desafíos, y que dos de ellos guardan una directa relación con la cadena agroindustrial:

-la FAO indica que aproximadamente 673 millones de personas sufrieron de hambre crónica a nivel mundial en 2024, es decir, el 8,3% de la población mundial.

- el sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) indica que existe evidencia creciente sobre el rol determinante de las actividades humanas en el calentamiento global; y remarca que, si no se toman medidas urgentes, los impactos serán irreversibles.

Al respecto, las entidades firmantes aseguran que “la cadena agroindustrial de la Argentina fue, es y seguirá siendo parte de la solución a los desafíos antes planteados, brindando al mundo alimentos sanos, nutritivos y producidos de forma sostenible”.

Agregan que, en base a ello, consideran que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) es una “oportunidad extremadamente valiosa para que la delegacio?n argentina exponga los aportes que nuestra agroindustria hace a la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático”.

Destacan que la participación argentina adquiere especial relevancia teniendo en cuenta la necesidad de que se avance multilateralmente en el desarrollo de “herramientas efectivas de financiamiento climático, para seguir brindado a la poblacio?n alimentos, bioenergi?as y fibras seguros, inocuos y producidos de forma sostenible”.