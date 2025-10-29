Juicio por Cecilia Strzyzowski: arrestaron a un abogado defensor de los Sena por filmar en la sala

La detención se produjo luego de que Nicolás Boniardi Cabra violara la prohibición establecida durante la selección del jurado popular encargado de deliberar sobre el caso.

El abogado Nicolás Boniardi Cabra, miembro del equipo defensor del clan Sena, fue arrestado este miércoles durante las audiencias preliminares del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en Chaco. La detención se produjo luego de que el letrado utilizara su celular para grabar dentro de la sala judicial, a pesar de la prohibición establecida debido al carácter privado de la instancia en la que se selecciona al jurado popular encargado de deliberar sobre el caso. Los agentes policiales presentes, responsables de garantizar el orden y la seguridad, confiscaron el dispositivo y procedieron a su aprehensión.

En paralelo, avanza el proceso de selección de los 12 jurados titulares y seis suplentes que participarán en el juicio. Decenas de candidatos han sido convocados para entrevistas, con el propósito de conformar un tribunal que evalúe las pruebas presentadas y alcance un veredicto unánime respecto de los siete acusados. El caso centra su atención en el asesinato de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en una vivienda del barrio Santa María de Oro, en Resistencia. Según los registros de cámaras de seguridad, la joven entró ese día al domicilio junto a su pareja, César Sena, sin que existan evidencias de su salida con vida.

Entre los imputados se encuentran Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres del principal sospechoso, acusados como partícipes primarios del crimen. Por su parte, César Sena enfrenta cargos como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. De confirmarse su culpa, todos podrían recibir prisión perpetua como condena. Además, cuatro colaboradores del clan —Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— han sido señalados por encubrimiento agravado. El inicio oficial de las audiencias dependerá de la finalización del proceso de selección del jurado ciudadano.

La Fiscalía sostiene que César Sena, de 21 años, perpetró el asesinato contando con la complicidad indirecta de sus padres. Según los fiscales, ellos facilitaron el entorno adecuado para el crimen al ausentarse premeditadamente y luego habrían colaborado en la desaparición de pruebas. Esta hipótesis ha sido ratificada tras una revisión judicial, pero es rechazada por Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski.