Ignacio Kovarsky: “la presión impositiva en Argentina supera a la de todos los países de Latinoamérica”

29 de Octubre de 2025 08:30hs

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, consideró que es necesario discutir una reforma laboral, para generar más puestos de trabajo; y una reforma tributaria, dado que “la presión impositiva de Argentina supera a la de todos los países de Latinoamérica”.

Por otra parte, destacó el uso del nuevo sistema electoral y lo calificó de “formidable”. Dijo: “Es un sistema transparente que da igualdad a todos los partidos políticos que necesitan menos fiscalización o es más fácil, en verdad”; y agregó que con la nueva conformación de las Cámaras en el Congreso “no habrá una mayoría automática, pero sí hay chances de lograr más consensos para un Gobierno que tiene que discutir cosas de fondo a la Argentina”.

Kovarsky señaló, además que espera que el Gobierno sea dialoguista: "se deben terminar las mezquindades políticas de mirarse a uno mismo... hay que mirar a la gente y a lo que le pasa al país”, concluyó.