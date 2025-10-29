Ércole Felippa: “vamos a cerrar 2025 con un importante crecimiento de la producción lechera”

El titular del Centro de Industriales Lecheros, agregó que las exportaciones crecieron 18%, medidas en volúmenes, en lo que va del año

El titular del Centro de Industriales Lecheros (CIL), Ércole Felippa anticipó que “vamos a cerrar 2025 con un importante crecimiento de la producción lechera”, y agregó que, en lo que va del año, las exportaciones crecieron 18%, medidas en volúmenes.

Si se cuantifican las ventas externas de los lácteos en divisas, también se registró un crecimiento y fue del 13%, señaló Felippa.

En tanto, la Secretaría de Agricultura de la Nación informó que la producción acumulada de leche alcanzó los 7.193 millones de litros entre enero y agosto de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual positivo de 11% en la producción diaria respecto al mismo período del año anterior.

En tanto, en el mismo período, se observó un incremento del 5% en el consumo de leche fluida y un aumento cercano al 9% en quesos, lo que refleja una consolidación de la demanda interna y el sostenimiento de hábitos de consumo que fortalecen la base del sector.