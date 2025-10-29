El TC, la categoría más convocante y popular, llega a Paraná

El Turismo Carretera ya se palpita en la capital entrerriana. Este fin de semana, "la máxima" disputará la tercera fecha de la Copa de Oro. Se espera un fuerte impacto turístico-deportivo por su gran convocatoria. Los autos del TC, a modo de atractivo, girarán por las calles de la ciudad el día viernes, para que la gente pueda disfrutar de un momento único.

29 de Octubre de 2025 14:53hs

Por Ricardo Seronero

Desde el jueves estarán comenzando a llegar todos los equipos. La actividad en pista comenzará el sábado.

La última visita al circuito de la capital entrerriana se dio el 29 de septiembre del 2024. En esa oportunidad el ganador fue Diego Ciantini. Al de Balcarce lo acompañaron en el podio Julián Santero y Valentín Aguirre. El Turismo Carretera visitó por primera vez la tierra paranaense en el año 1997. Esa final se la llevó Juan María Traverso.

De los pilotos que están corriendo en la actualidad, el piloto Christian Ledesma es el más ganador en Paraná. El de Mar del Plata ganó en 2001, 2004 y dos en 2007. Lo sigue Matías Rossi con dos triunfos (2014 y 2018). También ganaron Mariano Werner, Jonatan Castellano, Mauricio Lambiris y Juan Cruz Benvenuti.

La Copa de Oro

Con dos fechas corridas, de las cinco que integran la Copa, el líder del campeonato es Agustín Canapino. El arrecifeño tiene 108 puntos.

Las posiciones

1 Agustín Canapino 108

2 Julián Santero 82,5

3 Santiago Mangoni 74

4 Mauricio Lambiris 58,5

5 Otto Fritzler 50

6 Germán Todino 45

7 Marcelo Agrelo 43,5

8 Jeremías Olmedo 41,5

9 Christian Ledesma 34

10 Juan Martín Trucco 33

11 Valentín Aguirre 30

12 Mariano Werner 29

Se están metiendo por el sistema de tres de último minuto, Matías Rossi, José Manuel Urcera y Marcos Landa.

Actividades previas

En el marco de lo que será un nuevo capítulo del TC, la ciudad tendrá distintas actividades antes del inicio del trabajo en pista. El viernes por la tarde los autos del Turismo Carretera se mezclarán con el tránsito paranaense para que la gente pueda disfrutar de un momento único.

A las 17. 30 hs los pilotos Mariano Werner, Agustín Martínez, Rodrigo Lugon y Gaspar Chansard se encontrarán en la estación de Servicios Shell ubicada en la Av. Laurencena 98 de dicha ciudad. Una hora más tarde, desde esa estación, saldrán los autos del TC a girar por el Parque Urquiza hasta la parte alta de la barranca donde está el Monumento al General Justo José de Urquiza. El mismo se encuentra en el Boulevard Alameda de la Federación y Enrique Berduc. A los pilotos nombrados se sumarán Norberto Fontana y Juan Cruz Benvenuti para cerrar con una conferencia de prensa junto a las autoridades.

