El huracán Melissa causó inundaciones y destrozos por ráfagas de viento al tocar Cuba

29 de Octubre de 2025 16:24hs

El huracán Melissa impactó este miércoles Cuba con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y fuertes lluvias, tras haber devastado Jamaica con su máximo nivel de intensidad. Al llegar a territorio cubano, el fenómeno perdió fuerza, degradándose de categoría 5 a 3. Sin embargo, los efectos seguían siendo graves, con inundaciones y ráfagas de viento que causaron severos estragos. En Jamaica, el primer ministro Andrew Holness declaró estado de desastre debido a los daños devastadores.

En su paso por Cuba, Melissa afectó directamente la provincia de Santiago de Cuba, provocando la evacuación de hogares por parte de 700,000 personas, deslizamientos de tierra y marejadas que alcanzaron hasta 3,6 metros. El alerta se extendió hacia las provincias de Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el ojo del ciclón tocó tierra cerca de Chivirico, tras haber azotado Jamaica un día antes con vientos extremos que llegaron a los 295 km/h, alcanzando ráfagas previas de hasta 330 km/h.

Durante la mañana del miércoles, el huracán avanzaba a una velocidad de 16 km/h en dirección noreste, cruzando Cuba para dirigirse luego hacia Bahamas. También se activó una advertencia de huracán para las Bermudas debido al potencial impacto. El NHC anticipó que las lluvias torrenciales podrían causar deslizamientos significativos en áreas montañosas e inundaciones costeras que superarían los tres metros. En este contexto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó este ciclón como "el peor huracán que ha enfrentado la isla" y alertó sobre serios daños materiales.

Mientras tanto, autoridades en Jamaica comenzaron a evaluar las consecuencias del impacto. La tormenta inundó por completo la parroquia de Santa Elizabeth, dañó cuatro hospitales -forzando la evacuación de 75 pacientes-, y dejó a más de medio millón de usuarios sin servicio eléctrico. Hasta ahora se han reportado siete víctimas mortales en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde aún hay una persona desaparecida.