El dólar oficial cerró el miércoles en $ 1.460 para la venta

29 de Octubre de 2025 16:58hs

Tras la fuerte escalada del dólar oficial el martes, que marcó un incremento de $45 respecto al cierre del lunes, la moneda estadounidense mostró una tendencia a la baja este miércoles. La cotización formal retrocedió $35, posicionándose en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, según los valores del Banco Nación. En paralelo, se observaron subas destacadas en las acciones argentinas y los bonos operados en Wall Street, con alzas de hasta 12,6% y 1,7%, respectivamente.

La caída en la cotización del dólar oficial también se reflejó en el tipo de cambio tarjeta, que descendió a $1.898 y en el dólar blue, que bajó a $1.460. Los indicadores financieros tuvieron movimientos mixtos: el dólar MEP cerró en $1.467,11, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó a $1.484,53. Estas oscilaciones estuvieron en línea con los movimientos del mercado tras las elecciones legislativas.

En cuanto al rendimiento de las empresas argentinas en la Bolsa de Valores de Nueva York, Edenor lideró las alzas con un notable 12,6%, seguida por Banco Supervielle (9,3%) y Central Puerto (6,1%). Sin embargo, no todas fueron ganancias: Ternium y Globant registraron bajas de 4% y 2,5%, respectivamente. Al mismo tiempo, el índice Merval subió 5,6% para ubicarse en 2.821.059,32 puntos, con Sociedad Comercial del Plata como protagonista del alza local, creciendo un 17,7%.

Los bonos soberanos en dólares también mostraron comportamientos dispares. Entre los que registraron avances destacaron el Bonar 2041 (AL41D), con un incremento del 1,3%, y el AL35D, que subió un 0,9%. En cambio, el AL29D presentó una leve caída del 0,1%. Por último, el índice de Riesgo País elaborado por JP Morgan evidenció una mejora significativa desde las elecciones legislativas, cayendo hasta las 674 unidades luego de haber superado los 1.100 puntos antes de los comicios.