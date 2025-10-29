Economía renovó sólo el 57,18% de los vencimientos de deuda: más de $ 5 billones no fueron absorbidos

En tanto las dos Letras del Tesoro Nacional vinculadas al dólar estadounidense y sin cupón (Lelink) quedaron desiertas, sin recibir ofertas por parte de los inversores.

29 de Octubre de 2025 18:41hs

El Ministerio de Economía renovó apenas el 57,18% de los vencimientos de deuda en la licitación llevada a cabo este miércoles. Según informó la Secretaría de Finanzas, ahora bajo la conducción de José Luis Daza en reemplazo del nuevo canciller Pablo Quirno, el Tesoro solo adjudicó $6,867 billones de los $12 billones ofertados mediante distintos instrumentos financieros.

Entre las emisiones ofrecidas destacaron tres Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (Lecap), con vencimientos fijados para el 28 de noviembre próximo, el 30 de abril y el 30 de octubre de 2026, respectivamente. La primera captó $2,337 billones a una tasa del 44,09%, la segunda alcanzó $1,494 billones al 37,35% y la tercera reunió $0,670 billones con una tasa del 35,28%. Asimismo, también se colocaron Bonos del Tesoro Nacional Capitalizables (Boncap) por un monto de $2,019 billones al 41,07% y $0,346 billones al 35,28%, con vencimientos el 30 de enero de 2026 y el 30 de octubre de 2027, correspondientemente.

Por otro lado, las emisiones en moneda extranjera no tuvieron el resultado esperado. Las dos Letras del Tesoro Nacional vinculadas al dólar estadounidense y sin cupón (Lelink), con vencimientos programados para el 28 de noviembre de este año y el 30 de enero próximo, quedaron desiertas sin recibir ofertas por parte de los inversores.

Cabe señalar que antes de esta licitación, el Tesoro implementó una recompra de bonos en pesos con la intención de disminuir las tasas de interés y facilitar la renovación de deuda. Se especulaba que esta estrategia permitiría alcanzar un rollover del 100%, buscando que los inversores reinvirtieran sus fondos en nuevos bonos. No obstante, el elevado apetito por dólares y la baja disponibilidad de moneda nacional complicaron los objetivos del Gobierno.