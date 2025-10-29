Al menos 20 muertos en Haití por el paso del huracán Melissa

La ciudad costera de Petit-Goave, en el suroeste del país, fue particularmente afectada, con barrios enteros destruidos. Las calles quedaron llenas de escombros, mientras imágenes difundidas mostraban cuerpos aún sepultados bajo los restos de las viviendas.

29 de Octubre de 2025 18:37hs

El paso del huracán Melissa por Haití dejó un saldo devastador, con al menos 20 personas fallecidas y 10 más en condición de desaparecidas, según informaron medios locales este miércoles. La ciudad costera de Petit-Goave, en el suroeste del país, fue particularmente afectada, con barrios enteros destruidos. Las calles quedaron llenas de escombros, mientras imágenes difundidas mostraban cuerpos aún sepultados bajo los restos de las viviendas derrumbadas.

Las autoridades haitianas han advertido que el número de víctimas podría aumentar conforme se intensifiquen las labores de rescate en las zonas más golpeadas. Emmanuel Pierre, director de Protección Civil, confirmó que entre los fallecidos hay al menos 10 niños y señaló que equipos de emergencia están concentrados en la búsqueda de los desaparecidos, tanto en áreas rurales como en zonas ribereñas. La crecida del río Digue incrementó el desastre en Petit-Goave, llevándose numerosas viviendas y dejando decenas de familias sin refugio.

El alcalde Jean Bertrand Subreme solicitó asistencia humanitaria urgente, señalando que la comunidad afectada enfrenta una grave crisis. Melissa también dejó su huella en otras naciones del Caribe. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel reportó graves daños y confirmó la evacuación de unas 700,000 personas en cinco provincias. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), antes de degradarse a categoría 2, el ciclón impactó Jamaica con ráfagas de hasta 330 km/h y tocó tierra en Cuba con vientos de 185 km/h.

Haití ha sido golpeado repetidamente por desastres naturales en la última década. Desde el huracán Matthew de 2016, que dejó 573 víctimas mortales, las reconstrucciones han avanzado lentamente. Este panorama es agravado por las secuelas del devastador terremoto de 2010, que ocasionó la muerte de cerca de 300.000 personas y desplazó a 1,5 millones.