3I/Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol: "Hay mucha información falsa sobre este cometa"

"3I/Atlas tiene una proporción mucho mayor de metales que los cometas conocidos. La mayoría de los cometas no comparten el movimiento elíptico de los planetas, este sí. Su cola también es particular", desglosó Diego Bagú. El astrónomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata consideró "poco serias" las afirmaciones del prestigioso astrónomo Avi Loeb, quien dijo que hay 40% de chances de que sea un objeto tecnológico.

29 de Octubre de 2025 12:59hs

Escuchar