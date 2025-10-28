Una filtración masiva expuso más de 183 millones de contraseñas de correos electrónicos

Las credenciales expuestas provienen de datos recopilados durante un año por programas maliciosos conocidos como infostealers.

28 de Octubre de 2025 16:51hs

Una filtración masiva dejó expuestas más de 183 millones de contraseñas de cuentas de correo electrónico, incluyendo numerosas correspondientes a Gmail, una de las plataformas líderes a nivel global. El caso, calificado por analistas en ciberseguridad como uno de los más significativos en cuanto a robo de credenciales, representa un golpe importante a la privacidad de los usuarios, con datos sensibles circulando por redes clandestinas.

El hallazgo fue comunicado por Troy Hunt, reconocido consultor australiano y creador del portal Have I Been Pwned?, especializado en detectar si datos personales han sido expuestos en incidentes similares. Según Hunt, el archivo completo tiene un tamaño de 3,5 terabytes y contiene más de 183 millones de contraseñas únicas, incluidas "decenas de millones" vinculadas a Gmail. Sorprendentemente, 16.4 millones de estas claves no habían sido vistas en anteriores filtraciones, destacando la dimensión del problema.

Este tipo de filtraciones no siempre derivan directamente de una brecha de seguridad puntual en servicios populares como Gmail. En su informe, Hunt explicó que las credenciales expuestas provienen de datos recopilados durante un año por programas maliciosos conocidos como infostealers. Estos virus se instalan silenciosamente en dispositivos infectados, extrayendo información como contraseñas, cookies, y hasta datos financieros para posteriormente enviarlos a bases controladas por actores maliciosos.

Las listas generadas con esta información, conocidas en el mundo de la ciberseguridad como "combolists", contienen nombres de usuario y contraseñas asociadas, recopiladas principalmente en foros clandestinos o aplicaciones como Telegram. Según la empresa Synthient, que recopiló los registros filtrados, este tipo de redes son clave para que ciberdelincuentes compartan información robada, lo que dificulta cada vez más el control y la protección de los datos personales.